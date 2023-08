«Sky» prépare une série docu sur les Kardashian-Jenner

Intitulée «House of Kardashian», l’émission «vise à déconstruire les attentes et à remettre en question ce que la société croit savoir sur les Kardashian en explorant leur ascension, leur importance et les conséquences de leur notoriété», a indiqué Sky, ajoutant qu’aucune autre famille ne divisait autant que celle de Kim Kardashian.

Au programme: des archives inédites et des témoignages de personnes ayant évolué dans l’entourage des Kardashian-Jenner, la plus célèbre étant Caitlyn Jenner. «Vous pouvez vous demander ce qu’il reste encore à révéler à propos de ces femmes qui font partie de l’une des familles les plus exposées d’Hollywood. Mais à travers nos interviews des gens qui les côtoient depuis leurs débuts, nous découvrons leurs motivations personnelles et explorons la manière dont les changements de culture ont permis à leur influence de s’étendre autour du monde», a déclaré la productrice exécutive de «House of Kardashian».