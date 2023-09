E-commerce: Les Etats-Unis poursuivent Amazon pour monopole «illégal»

Après des années d’enquêtes sur Amazon, et de tensions entre les pouvoirs politique et la plateforme de commerce en ligne, l’autorité américaine de la concurrence, la FTC, et 17 Etats ont porté plainte mardi contre le géant des technologies, qu’ils accusent de «maintenir illégalement son monopole» grâce à des «stratégies anticoncurrentielles et déloyales».

«Rapport de force défavorable»

«La plainte déposée aujourd’hui montre clairement que la FTC s’est radicalement écartée de sa mission de protection des consommateurs et de la concurrence», a réagi David Zapolsky, un vice-président d’Amazon, dans une déclaration à la presse. Il assure que les pratiques mises en cause par l’autorité ont au contraire «contribué à stimuler la concurrence et l’innovation dans l’ensemble du secteur de la vente au détail, et ont permis d’offrir un plus grand choix, des prix plus bas et des délais de livraison plus courts aux clients d’Amazon, ainsi que des opportunités plus importantes pour les nombreuses entreprises qui vendent dans le magasin d’Amazon».