: Dans les favelas, les gamers ont remplacé les footballeurs

Les jeunes des favelas délaissent de plus en plus le foot pour faire carrière dans le monde de l'e-sport.

Neymar? Vinicius Junior? Non. Quand on demande à Yan Araujo, 15 ans, qui sont ses idoles, il répond plutôt «Nobru et Cerol», joueurs vedettes de «Free Fire», le jeu vidéo qui fait fureur dans les favelas brésiliennes. Dans le pays du roi Pelé, de plus en plus d’adolescents ne rêvent plus d’être des stars du ballon rond, mais de faire carrière dans l’e-sport, les compétitions de jeux vidéo qui peuvent être très lucratives au plus haut niveau.