Dans une pub aux Etats-Unis – «E.T., l'extraterrestre», la suite, 37 ans après!

Dans une pub aux États-Unis : «E.T., l'extraterrestre», la suite, 37 ans après!

37 ans après sa sortie au cinéma, «E.T., l'extraterrestre» est revenu... et il n'a pas manqué de venir saluer le petit Elliott, qui a bien grandi depuis 1982.

«Après 37 ans, E.T. revient rendre visite à son ami Elliott pour les vacances. Pendant son séjour, E.T. apprend qu'Elliott est à présent père de famille et que la technologie a complètement changé sur Terre depuis sa dernière visite».