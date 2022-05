Au Luxembourg: Eachs, le concept store coiffeur-barbier pensé comme un lieu de vie

«Je suis ravie de pouvoir à nouveau exercer comme coiffeuse. Pendant sept ans, j’ai fait des ménages, avec un diplôme érythréen, je n’arrivais pas à trouver un emploi en salon au Luxembourg», commente Weizer qui manie désormais brosses et ciseaux chez Eachs, à Esch-sur-Alzette. Le concept store qui, au-delà de coiffeur et barbier, est pensé comme un lieu de vie où sont exposés de jeunes artistes, où le mobilier est à vendre… a comme valeur le multiculturalisme et l’aide aux artisans en situation professionnelle précaire ou demandeurs d’asile.