Secteur aérien : Troisième perte annuelle d’affilée pour easyJet, mais moins lourde

«EasyJet, comme l’ensemble du secteur (aérien), a fait face à de multiples vents contraires», entre le variant «Omicron, l’impact de l’invasion russe de l’Ukraine et les défis opérationnels» avec la reprise des voyages dans la foulée de la pandémie, a souligné la compagnie. Le transporteur a pris de plein fouet les pénuries de personnel touchant les compagnies comme les aéroports alors que la demande redécollait, à l’origine de semaines de chaos dans les aéroports britanniques, l’obligeant à annuler de nombreux vols et à réduire sa capacité de transport. Ces perturbations ont pesé à elles seules 78 millions de livres sur son résultat.

Perte abyssale à cause du Covid

Pour autant, «EasyJet a réalisé un rebond record cet été» et affiche un bénéfice d’exploitation «le plus élevé jamais enregistré pour un seul trimestre», à 674 millions de livres, a fait valoir le directeur général Johan Lundgren, cité dans le communiqué. La capacité de transport en revanche, à 92% pendant le pic estival, est plus faible que les 97% initialement espérés pour la période. La compagnie accuse en outre un retard par rapport à des concurrentes telles que Ryanair ou IAG (maison mère de British Airways et Iberia), qui avaient annoncé un retour aux bénéfices trimestriels avant l’été.