Au Royaume-Uni : EasyJet recrute des plus de 45 ans pour son personnel de cabine

Au Royaume-Uni, la compagnie aérienne low-cost a lancé une campagne de recrutement ciblée sur les 45 ans et plus. Plus de 600 candidats ont répondu à l’appel en quelques jours.

La compagnie aérienne low-cost affirme avoir enregistré une augmentation de 27% du personnel de cabine de plus de 45 ans depuis 2018. EasyJet

Engager des seniors comme personnel de cabine. Le choix peut sembler original, pourtant ce sont bien les 45 ans et plus qu’EasyJet a choisi de cibler dans sa nouvelle campagne de d’embauche au Royaume-Uni. Un appel à candidatures qui rencontre un véritable succès outre-Manche: depuis le lancement de la campagne le 24 novembre, plus de 600 dossiers ont été déposés sur le site de recrutement d’EasyJet. Soit une hausse de 75%.

Dans un communiqué, la compagnie aérienne low-cost affirme avoir enregistré une augmentation de 27% du personnel de cabine de plus de 45 ans depuis 2018. Au cours d’années passées, le nombre d’employés de plus de 60 ans a même augmenté de plus de 30%. De fait, une étude menée par EasyJet a révélé que 78% des parents britanniques de 45 ans et plus sont désireux de relever un nouveau défi professionnel une fois que leurs enfants auront quitté le cocon familial.

Binôme mère-fille

EasyJet, qui enregistre un troisième exercice dans le rouge, affirme donc encourager ces «empty nesters» (les parents dont les enfants ont quitté le nid) à postuler. La compagnie assure valoriser «la richesse de leur expérience de vie et leurs compétences transposables, telles que le service à la clientèle et la gestion du personnel, en font des candidats idéaux pour le poste».

Pour appuyer sa campagne de recrutement, des publicités mettent en scène de véritables membres du personnel de cabine qui ont rejoint la compagnie aérienne l’an dernier, dont Neil (59 ans), qui marche sur les traces de sa fille Holly (29 ans), hôtesse de l’air, après avoir travaillé dans l’ingénierie et la vente. Ou encore cet autre binôme, mère-fille, cette fois: Karen (54 ans) et Daniela (21 ans). Cette campagne d’embauche «spécial senior» ne concerne que le Royaume-Uni, où la compagnie à bas coût manque de personnel après avoir sabré dans ses effectifs pendant la pandémie de Covid.

La campagne de recrutement est appuyée par des pubs qui mettent en scène de véritables nouveaux employés de la compagnie, comme ici Neil, 59 ans, qui a suivi les pas de sa fille Holly comme membre d’équipage. EasyJet