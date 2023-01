Au Luxembourg : Pour une famille de 4 personnes, l'eau va coûter «40 à 80 euros de plus» en 2023

LUXEMBOURG – Le prix de l'eau du robinet va augmenter autour de 15% environ cette année. Un ménage de quatre personnes doit s'attendre à payer en moyenne 3 à 6 euros de plus par mois.

Aucune mesure de soutien n'est prévue par rapport à l'augmentation du prix de l'eau. Editpress

L’eau du robinet n'échappe pas à la hausse généralisée des prix: une augmentation autour de 15% est à prévoir cette année. «Cela correspond à une augmentation de 0,2-0,4 euro/1 000 litres, selon la commune, explique Joëlle Welfring, la ministre Déi Gréng de l'Environnement, dans une réponse parlementaire. Pour un ménage de quatre personnes, cela fait environ 40 à 80 euros par an, donc environ 3-6 euros par mois. Pour cette raison, aucune mesure de soutien n'est prévue pour le moment».

Joëlle Welfring ajoute que pour 1 litre d'eau du robinet, vous payez en moyenne moins de 0,5 centime au Luxembourg. Pour l'eau en bouteille, il faut débourser en moyenne «au moins 0,5 euro/litre», soit le centuple. «Un ménage de quatre personnes, qui boit en moyenne 2 litres d'eau du robinet par jour, peut donc économiser 1 500 euros par an s'il n'achète pas d'eau en bouteille, mais boit uniquement de l'eau du robinet», souligne la ministre. À noter que les dépenses en eau (eau potable et eau potable confondues) représentent moins de 3% des dépenses totales d'un ménage moyen au Luxembourg, selon l'OCDE. «C'est l'un des pourcentages les plus faibles d'Europe», relève-t-elle.

Impact «relativement faible» sur les entreprises agricoles

En ce qui concerne les entreprises agricoles, Joëlle Welfring indique que l'impact de la hausse du prix de l'eau sera «relativement faible». «En moyenne, le coût de l'eau est de 3 520 euros par entreprise et par an, "toutes orientations confondues", note la ministre. Les 25% d'entreprises ayant les coûts d'eau les plus bas payaient en moyenne 728 euros par an. Les 25% d'entreprises ayant les coûts d'eau les plus élevés payaient en moyenne 9 346 euros par an. Les coûts de l'eau ne représentent donc qu'un peu moins de 1% des coûts d'exploitation totaux».

S'agissant des mesures d'accompagnement, Joëlle Welfring rappelle que les infrastructures d'arrosage sont subventionnées dans le cadre de la promotion des investissements prévus par la loi agricole. Le taux d'aide ordinaire est de 40%. Les jeunes agriculteurs, vignerons et jardiniers peuvent bénéficier d'un supplément de 15% pour les cinq premières années d'activité. «Afin de soutenir la production horticole, fortement déficiente au Luxembourg et confrontée notamment au problème d'accès à l'eau, il est prévu d'augmenter à l'avenir de 20% le taux d'aide aux investissements en bâtiments et équipements de ce secteur», indique la ministre.

L'écologiste ajoute qu'elle tente aussi de sensibiliser et d'inciter le secteur à ne pas recourir à l'eau potable pour ces productions «gourmandes en eau», mais à l'eau de pluie. «Les installations de captage, de traitement, de stockage ou d'acheminement des eaux pluviales sont bien entendu également soutenues dans le cadre de la loi agricole», conclut-elle.