Egypte, Ethiopie et Soudan renégocient autour d’un barrage

Le Grand Barrage de la renaissance éthiopienne (ici en juillet 2020) est au cœur d’un conflit régional depuis que l’Éthiopie a entamé les travaux, en 2011, l’Égypte et le Soudan craignant qu’il ne réduise leur part d’eau du Nil.

L’Égypte a annoncé, dimanche, avoir repris les négociations avec l’Éthiopie et le Soudan autour du mégabarrage éthiopien sur le Nil, une centrale hydroélectrique présentée comme vitale par Addis-Abeba et perçue comme une menace par Le Caire et Khartoum.