Eaux de Fukushima: Tokyo condamne des actes anti-japonais imputés à la Chine

«Il y a eu de nombreux faits de harcèlement téléphonique dont on pense qu’ils proviennent de Chine et des cas de jets de pierres contre l’ambassade et des écoles japonaises. Il faut dire que ces faits sont regrettables», a déclaré lundi le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Il condamnait devant des journalistes des actes anti-japonais depuis le début jeudi dernier du rejet en mer des eaux de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.