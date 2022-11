Den Atelier : Ebba Tove Elsa Nilsson alias Tove Lo, en concert à l'Atelier

Concert

Tove Lo incarne toutes les facettes de sa féminité dans sa musique. Elle peut être puissante dans un souffle et lascive dans le suivant. Son intelligence se transforme en introspection juste avant de se faire entendre à nouveau. Elle se bat avec acharnement et aime encore plus. Tove a toujours dit ce qu'elle pensait, et c'est pourquoi elle a laissé une empreinte toujours plus grande sur la pop. La chanteuse, auteur-compositeur et artiste née en Suède et basée à Los Angeles a fait des vagues dans le monde entier avec son premier album en 2014.

Parmi ses nombreuses collaborations, elle s'est associée à Nick Jonas pour le disque de platine «Close» et à Flume pour le disque d'or «Say It», en plus de ses hymnes avec Alesso, Coldplay, Martin Garrix, Charli XCX, Sean Paul, ALOK et Major Lazer, pour n'en citer que quelques-uns. Parallèlement, elle a obtenu sa deuxième nomination aux GRAMMY®Awards avec «Glad He's Gone» dans la catégorie «Meilleure vidéo musicale». En tant qu'auteur-compositeur dans les coulisses, elle a écrit de la musique pour tout le monde, de Lorde à Zara Larsson, en plus de coécrire le quintuple disque de platine «Love Me Like You Do» d'Ellie Goulding pour Fifty Shades of Grey, qui a été nominé aux Golden Globe®Awards et aux GRAMMY®Awards. Aujourd'hui, Tove réalise une nouvelle force au sein de la féminité sur une série de singles pour son propre label Pretty Swede Records.