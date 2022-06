Fête nationale: Eblouissant retour du feu d'artifice dans la capitale

Fête nationale : Éblouissant retour du feu d'artifice dans la capitale

LUXEMBOURG – Après deux ans de Covid, le feu d’artifice de veille de fête nationale mettra de la lumière dans les yeux du public, ce mercredi.

Fête nationale oblige, le rouge, blanc, bleu dominera le feu d’artifice, mais l’artificier ne fera pas l’impasse sur son final or et argent. Pour la musique, il a réalisé un montage d’airs d’années précédentes. «L’échéance était trop courte pour demander un morceau original à un compositeur», note-t-il. Ces derniers jours, près des anciens abattoirs, treize personnes assemblaient les feux qui seront acheminés jusqu’au pont par camion. Le secteur de Jo André fait partie de ceux en veille pendant la pandémie. Et aujourd’hui encore, «les matériaux sont plus compliqués à commander et leurs prix élevés». Mais ce mercredi soir, tout est là pour un beau spectacle.