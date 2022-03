Ebony Bones! remplace M.I.A en congé parental

«Bone Of My Bones» emprunte aussi bien à la techno et au punk qu'aux rythmes de sa Jamaïque natale. On pourrait accuser Ebony de faire trop de bruit pour rien. Cela n'empêche que sur le dancefloor, vous vous surprendrez en train de bouger la tête sur les premières mesures de «The Muzik». On parie?