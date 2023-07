«C’est fou de se faire insulter pour son travail»

LUXEMBOURG – Filomena et Cédric sont tous les deux chargeurs-éboueurs à Luxembourg-Ville. L'essentiel était en immersion avec eux lors d'une tournée.

1 / 13 Filomena et Cédric sont tous les deux chargeurs-éboueurs à Luxembourg-Ville. Immersion lors d'une tournée.

Dès 5h45, le service Hygiène de la Ville de Luxembourg grouille déjà de monde, alors que la plupart des résidents sont encore au fin fond de leur lit. Tout de bleu et orange vêtus, Cédric et Filomena sont prêts à entamer leur journée de travail. Tous deux sont chargeurs-éboueurs dans la capitale, depuis cinq ans pour Filomena, et sept pour Cédric.

De 6h à 14h, les deux chargeurs collectent les déchets dans les rues de la ville. Un métier autant indispensable que physique. «J'ai toujours voulu faire un métier d'homme, raconte Filomena. Plus jeune, je m'occupais volontiers du jardin avec mon père et j'ai toujours aimé porter des charges lourdes. Mes proches sont assez étonnés que je fasse ce métier mais tout n'est pas question de force, il faut la technique».

Les yeux rivés sur les conteneurs bien plus lourds qu'elle, la Luxembourgeoise originaire du Cap Vert est à l'aise pour les charger dans le camion.

«7 à 10 kilomètres par jour»

Si l'employée révèle être addict aux sports, en particulier la course à pied et la danse, pour Cédric, être sportif ne semble pas primordial pour exercer son métier: «C'est comme si tu faisais ton sport en travaillant, explique le jeune homme de 27 ans. On fait en général 7 à 10 kilomètres par jour, à la fin de la journée tu es assez fatigué».

«Je ne voulais pas d'un travail de bureau où on ne bouge pas de la journée, je suis quelqu'un de pragmatique, avoue Filomena. La chargeuse vient de Bettendorf, dans le canton de Diekirch. Passionnée par son train de vie, Filomena se réveille tous les jours à 3h du matin, pour prendre le train de 4h20 depuis Diekirch et arriver au travail vers 5h. Un rythme qui ne l'épuise pas, au contraire.

«C'est en partie pour l'horaire que j'ai postulé. Il nous permet d'avoir beaucoup de temps libre, c'est une vraie chance». «Et les journées passent très vite», surenchérit un de ses collègues chauffeur.

«Certains appellent même notre bureau pour se plaindre de nous»

Malgré cette passion pour leur tâche, les chargeurs reconnaissent quelques points noirs: les embouteillages et l'impatience des automobilistes. «Il nous est déjà arrivé de terminer notre travail plus tard que prévu, quand il y a des travaux et donc des embouteillages ou une panne du camion, ça nous retarde», précise l'employée.

Quand le sujet du trafic en ville est évoqué, l'irrespect des résidents leur vient tout de suite à l'esprit: «Il n'y a pas de respect pour notre travail… Ça nous arrive souvent de nous faire klaxonner quand on s'arrête à un feu rouge, pour ramasser les ordures, alors qu'on fait juste notre travail». Un sentiment partagé par Amilcar, son collègue: «C'est fou de se faire insulter pour avoir fait son travail, mais ça nous arrive».

«Certains appellent même notre bureau pour se plaindre de nous. Mais si nous on ne fait pas notre boulot, qui le fera?», ajoute l'employée. Malgré ces désagréments, les rippeurs continuent leur travail en «passant outre», nous dit Filomena, ce qui lui rappelle la période du Covid où «on était acclamés». «Désormais c'est redevenu comme avant, j'ai l'impression qu'on nous voit comme des poubelles, alors qu'il devrait y avoir une reconnaissance. L'hygiène de nos rues est primordiale».