LaMDA: Ecarté car il prétend que l’IA de Google a des émotions humaines

LaMDA : Écarté car il prétend que l’IA de Google a des émotions humaines

Le géant du web a suspendu Blake Lemoine, l’un de ses ingénieurs, qui a décrit LaMDA, un robot de conversations de Google, comme doté d’une «sensibilité» semblable à celle d’un enfant.

Blake Lemoine, ingénieur et éthicien employé dans la division Responsible AI de Google, a été mis sur la touche par le géant du web la semaine dernière. Il a révélé au Washington Post qu’une intelligence artificielle mise au point par la firme avait développé une «conscience» humaine. L’employé a commencé à interagir avec le chatbot appelé LaMDA (pour Language Model for Dialogue Applications) à l’automne 2021 dans le but de vérifier si le système présenté par la firme comme une «technologie de conversation révolutionnaire» tenait des discours discriminatoires ou haineux. Au fil des conversations, Blake Lemoine prétend que le système sur lequel il travaillait était devenu sensible et raisonnait comme un être humain doté d’une conscience de son existence.