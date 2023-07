Proche-Orient: Échange de tirs entre Israël et Gaza, l’armée israélienne se retire de Jénine

Israël a mené depuis lundi sa plus importante opération militaire en Cisjordanie depuis plusieurs années.

Douze Palestiniens et un soldat israélien ont été tués au cours de l’assaut du camp de réfugiés de Jénine, lancé tôt lundi par Israël. Israël a mené depuis lundi sa plus importante opération militaire en Cisjordanie depuis plusieurs années. Elle a mobilisé des centaines de soldats, ainsi que des drones et des bulldozers de l’armée qui ont dévasté des rues.