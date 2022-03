Echange immigrés contre points fidélité

Échange immigrés contre points fidélité

Les policiers français escortant les immigrés en situation irrégulière lors de leur expulsion par avion bénéficient des avantages des grands voyageurs.

Sur quelque 23 000 expulsions par an, toutes ne se font pas en avion, et seul un tiers de celles réalisées par voie aérienne nécessite une escorte, de un à trois policiers, a-t-on précisé de même source, contestant les calculs du journal satirique. "À raison de 23 000 éloignements en 2007, selon le ministère de l'Intérieur, et sachant qu'en moyenne trois policiers accompagnent celui qui va être expulsé, voilà de quoi se constituer assez vite un joli stock de voyages gratuits sur le dos des clandestins", affirme le journal, qui cite des agents d'escale d'Air France à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.