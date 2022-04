Echauffourées dans le tunnel après Atlético-City

: Échauffourées dans le tunnel après Atlético-City

Après une fin de match des plus tendues et une défaite de l'Atlético, certains joueurs madrilmènes ont eu toutes les peines à contrôler leurs nerfs.

«Nous savions que ce n'était pas un endroit facile où se rendre, c'est un environnement hostile, ça a été une soirée difficile autour de nous et la manière dont on s'est défendus et dont on s'est contrôlés a été incroyable», a expliqué le défenseur sur BT Sport.