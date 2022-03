Echec et mat pour Goldrake

Échec et mat pour Goldrake

Lors la demi-finale du programme de téléréalité «The Next Uri Geller», diffusé mardi soir en direct sur ProSieben, David Goldrake a dû faire sa valise.

Après son tour spectaculaire la semaine dernière avec un serpent venimeux, le magicien luxembourgeois a choisi mardi une prestation sans danger physique pour lui. Après avoir emprunté trois bagues précieuses à une spectatrice et aux invitées Jana Ini Zarrella et Yvonne Schröder, il les a liées l'une à l'autre à l'aide d'une baguette, puis les a séparées de nouveau.

Le tour de David Goldrake, n'était apparemment pas assez captivant cette fois par rapport à ceux des autres candidats? Ou bien ceux-ci disposent-ils en général d'une communauté de fans plus grande? De toute façon, les votes des téléspectateurs étaient plus élevés pour les mentalistes Farid, Vincent Raven et Nicolai Friedrich. Ils se rencontreront de nouveau mardi prochain lors de la finale pour la succession du magicien Uri Geller.