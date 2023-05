«Echternach, c’est joli comme nouveau lieu où se baigner»

«Nos enfants sont ravis, comme mon mari qui vient de sortir de l’eau. Ça fait longtemps qu’on vient au lac d’Echternach et on s’était toujours demandé pourquoi il n’y avait pas de zone de baignade. Maintenant, c’est chose faite», se réjouit Kalpna, 41 ans, d’Esch-sur-Alzette. «Hier, on était au lac de la Haute-Sûre, ajoute Pierre, 44 ans, son mari. C’est très beau aussi, mais il y a beaucoup de passage. Ici, on est plus au calme».