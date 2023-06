Le Luxembourg en bref: Rallumer l'éclairage public plus tôt

Environ un tiers des communes éteignent l'éclairage public la nuit. Pour inciter plus de communes à rejoindre l'action et améliorer l'acceptation par le grand public, la dernière circulaire du gouvernement propose, depuis mi-juin, d'avancer l'heure de redémarrage de l'éclairage le matin à 4h30 au lieu de 5h et de ne plus le couper les nuits de la Saint-Sylvestre et la veille de la fête nationale.