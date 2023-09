14 enfants par classe, l’argument fort de l’école luxembourgeoise

Le ministère de l’Éducation nationale le souligne fièrement: «Le Luxembourg affiche les effectifs de classe les plus petits dans les pays analysés par l’OCDE». Dans les faits, selon les chiffres officiels, on compte en moyenne 14,79 enfants par classe dans le fondamental. Et il y aurait même, aujourd’hui, un professionnel de l’enseignement pour 8,63 enfants de 4 à 11 ans, si l’on ajoute aux enseignants les chargés de cours, les soutiens aux élèves à besoins particuliers ou les intervenants au précoce.