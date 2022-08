Au Luxembourg: Ecole, maison relais et voitures vandalisées à Nommern

Au Luxembourg : École, maison relais et voitures vandalisées à Nommern

Vitres bisées, fenêtres forcées, abribus détruit, la commune de Nommern, située dans le canton de Mersch, a déploré sur sa page Facebook les nombreux actes de vandalisme dont certains de ses bâtiments ont fait l'objet dans la nuit de jeudi à vendredi. L'école, la maison relais et la salle des fêtes ont été ciblées. Des voitures ont également été vandalisées, selon les photos publiées par la commune.

«Une ou plusieurs personnes ont laissé libre cours à leur agressivité et se sont déchaînées sur le campus scolaire ici à Nommern […] Le collège des bourgmestre et échevins est consterné par l’ampleur des endommagements. La police a dressé protocole et des agents du service du relevé de traces étaient sur place» a écrit la commune sur sa page Facebook. Selon la commune, ce n'est pas la première fois qu'elle est la cible de ce genre d'agissements.