«Une heure de sport par semaine, c'est vraiment trop peu»

Professeur d’éducation physique au lycée Nic-Biever à Dudelange, Marc Hoffmann ne tarit pas d’éloges sur les bienfaits du sport à l’école: apprentissage du fair-play et de l’esprit d’équipe, santé, hygiène, goût de l’effort… «J’essaie de familiariser mes élèves avec plusieurs disciplines, de capter l’attention de ceux qui ne font pas de sport…»

«Une place importante dans les écoles publiques du pays»

Celui qui est également secrétaire général de la Ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises (Lasel) explique qu’il consacre six semaines à travailler une discipline, période qu'il clôture par un petit test. «Ce n’est pas celui qui court le plus vite ou celui qui saute le plus haut qui aura nécessairement la meilleure note, sinon la plupart des élèves se désintéressent vite du sujet. Je privilégie le comportement, la gestion du groupe, etc.»