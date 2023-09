Sur le port de l’uniforme à l’école, qui enflamme les débats d’un bout à l’autre de l’échiquier politique, il s’est dit favorable à des «expérimentations» et à une «évaluation», en se prononçant plutôt pour une «tenue unique», «beaucoup plus acceptable pour les adolescents». «Sans avoir un uniforme, on peut dire «Vous vous mettez en jeans, tee-shirt et veste», a-t-il fait valoir. La tenue unique «peut paraître un peu moins stricte d’un point de vue disciplinaire», tout en réglant le problème de la «laïcité» et «l’idée qu’on se fait de la décence».