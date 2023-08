L’Ecosse reste frappée par un fort taux de mortalité

En 2022, plus de 1050 décès étaient dus à une mauvaise utilisation des drogues en Écosse. Si la baisse est de 20%, la nation présente toujours des statistiques parmi les plus élevées en Europe.

En 2022, 1051 personnes sont décédées en raison d’une mauvaise utilisation des drogues en Écosse, soit 279 de moins que l’année d’avant. photo d’illustration REUTERS

Le nombre de décès dus aux drogues en Écosse a diminué de plus de 20% en un an, mais la nation du Royaume-Uni reste malgré tout bien plus frappée par ce fléau qu’ailleurs en Europe, selon de nouvelles données publiées mardi. L’Organisme écossais des statistiques révèle que 1051 personnes sont décédées en raison d’une mauvaise utilisation des drogues en 2022 en Écosse, soit 279 de moins que l’année d’avant. C’est la deuxième année consécutive que le nombre diminue, après un record de 1339 décès enregistrés en 2020.

Malgré la baisse, le rapport souligne qu’en 2021, le taux de mortalité «par empoisonnement aux drogues» restait 2,7 fois plus élevé en Écosse qu’au Royaume-Uni pris dans son ensemble. Et si le nombre de décès a atteint un plus bas niveau depuis 2017, «il y a eu 3,7 fois plus de décès dus à l’usage de drogues en 2022 qu’en 2000».

«La mortalité liée à la drogue a augmenté ces deux dernières décennies, avec notamment une forte hausse après 2013», a rappelé Julie Ramsay, de l’Organisme écossais des statistiques. Selon le rapport, il y avait quasiment 19,8 morts liés à la drogue pour 100 000 habitants en Écosse en 2022, en excluant une partie de la population en raison de l’âge.

À titre de comparaison, le taux de mortalité moyen dans l’Union européenne pour les overdoses est de 1,83 pour 100’000 habitants entre 15 et 64 ans en 2021, selon les chiffres officiels.

Les plus démunis sont davantage exposés

Les personnes vivant dans les zones les plus démunies d’Écosse – notamment à Glasgow et à Dundee – ont 16 fois plus de risque de mourir à cause des drogues que celles qui vivent dans les zones les plus riches. Les hommes sont également deux fois plus touchés que les femmes. Les opioïdes et les opiacés sont responsables de 80% des décès liés aux drogues en 2022 en Écosse.

La ministre écossaise de la Politique en matière de drogues et d’alcool, Elena Whitham, a assuré que le gouvernement «ne sous-estimerait jamais l’ampleur du défi». «Je suis heureuse de constater que des centaines de familles ont été épargnées et que des vies ont été sauvées, mais chaque vie perdue est une tragédie, et le nombre de décès est encore trop élevé», a-t-elle ajouté.