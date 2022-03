Ecoutez, Homer Simpson vous parle

Écoutez, Homer Simpson vous parle

Les annonces distillées dans une quinzaine de gares de France sont énoncées mercredi par la voix du père des «Simpsons», qui prend quelques libertés avec les «informations» communiquées.

En gare, la voix de Simpson interpelle les passants et les prévient de l'arrivée d'un train en provenance d'Alaska ("attention aux icebergs et aux ours sur le quai!") ou en partance pour Reyjavik...