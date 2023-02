Concours: Ecoutez la chanson qui représentera la France à l'Eurovision

Concours : Écoutez la chanson qui représentera la France à l'Eurovision

«Évidemment», c'est «le premier mot qui m'est venu quand on m'a proposé de faire l'Eurovision», a exposé l'artiste en présentant ce titre en amont vendredi à quelques journalistes et «Eurofans» priés de rester discrets jusqu'à dimanche soir. Le titre de la chanson sonne comme un vœu de prophétie auto-réalisatrice pour la France qui n'a plus gagné l'Eurovision depuis Marie Myriam en 1977. «Allons la chercher cette victoire!», lance d'ailleurs Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française aux côtés de l'artiste pour cette écoute privée.