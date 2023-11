Écoutez la nouvelle chanson des Beatles

La voix de John résonne, comme par magie, 43 ans après son assassinat. Pour une dernière fois, les quatre garçons dans le vent sont réunis. Les Beatles ont sorti ce jeudi une ultime chanson, «Now and Then», achevée grâce à l'intelligence artificielle. C'est la première fois qu'on les entend ensemble depuis leur séparation en 1970, après dix ans d'une carrière fulgurante, avec 14 albums et près d'un milliard de disques vendus.

«C’est probablement la dernière chanson des Beatles, et on joue tous dessus, c’est un véritable enregistrement de Beatles», déclare Paul McCartney, 81 ans, dans un court documentaire vidéo mis en ligne mercredi soir, qui retrace la genèse du morceau et permet d’entendre un aperçu de «Now and Then».