Come back – Ecoutez le nouveau single de Dorothée

Come back : Écoutez le nouveau single de Dorothée

L'animatrice vedette des années 90 est de retour après quinze ans d'absence et prépare un nouvel album, dont vous pouvez écouter un extrait du premier titre.

Après son retour à la télévision, l'idole des petits (et des grands enfants) revient avec un album qui sera dans les bacs le 15 mars. Le premier single vient d'être dévoilé.

Plutôt touchante, «On m'appelait Dorothée» est une chanson clairement dédiée au public de ses émissions, des enfants devenus grands aujourd'hui. Elle y évoque avec nostalgie son propre personnage télévisuel, cette icône qu’elle est devenue pour toute une génération. La voix n’est plus aussi haute qu’avant et le texte peut faire sourire, mais les fans apprécieront sans aucun doute.

Dorothée sera sur la scène de l'Olympia à Paris les 17, 18 et 19 avril, où elle interprétera ses plus grands tubes («Hou la menteuse», «Allo, allo monsieur l'ordinateur», «Tremblement de terre»...) et 15 nouvelles chansons.