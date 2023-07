Collaboration: Écoutez le titre de will.i.am et Britney Spears

Will.i.am a dévoilé son duo avec Britney Spears sur YouTube. La chanson, «Mind Your Business» («Occupez-vous de vos affaires», en français) est la troisième collaboration entre le rappeur de 48 ans et la chanteuse de 41 ans après «Big Fat Ass», en 2011, et «Scream & Shout», deux ans plus tard.

Dans «Mind Your Business», les deux artistes s’expriment sur la traque que subit Britney de la part des paparazzis. «Où est-elle, que fait-elle, la voilà», les entend-on chanter. «Dans la ville, où que je sois, Hollywood, Londres, j’entends ce son, les paparazzis me prennent en photo, je suis l’économie», poursuit celle qui publiera ses mémoires à l’automne 2023 , avant de menacer de «lâcher les chiens».

«Chacun a droit à sa vie privée»

Interrogé dans l’émission «CBS Mornings», will.i.am a confié qu’il était un fan, un ami et un soutien de Britney Spears depuis des années et qu’elle était une personne incroyable. «La musique et la danse sont des thérapies pour beaucoup de personnes. Et quand vous avez cette connexion avec la musique, le rythme, les chansons, les mélodies et les harmonies, que vous vous exprimez à travers cela, cela vous aide à traverser les épreuves. Et je vois ça à chaque fois que je la vois danser sur Instagram», a-t-il dit.