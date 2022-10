Événement : Écoutez les premières notes du nouveau titre de Rihanna

La chanteuse a dévoilé un très (très) court extrait de la chanson «Lift Me Up» qu'elle a enregistrée pour le blockbuster «Black Panther: Wakanda Forever».

Rihanna a posé sa voix sur la bande originale du film «Black Panther: Wakanda Forever». La chanteuse a elle-même dévoilé quelques notes et annoncé la sortie de «Lift Me Up» pour le 28 octobre. Elle est également apparue à l'avant-première du film mercredi, à Hollywood (voir diaporama ci-dessus).

Entendre la voix de Rihanna sur un nouveau morceau est un petit événement: la chanteuse barbadienne, âgée de 34 ans, n'a plus sorti de titre original en solo depuis la sortie de son album «Anti» en 2016. Les prochaines semaines vont être intenses pour elle: en plus de son actualité musicale, le défilé de sa marque de lingerie, Savage x Fenty, sera diffusé sur Amazon Prime le 11 novembre prochain. Avec des invitées de prestige telles Cara Delevingne, Irina Shayk ou encore Lara Stone.

Par ailleurs, la chanteuse de «Umbrella» et «Diamonds» animera le 12 février 2023 dans l'Arizona le concert de la mi-temps du Super Bowl. La finale du championnat de football américain est l'événement annuel le plus regardé à la télévision aux États-Unis. Les fans fervents de Rihanna réclament depuis des années son neuvième album, dont elle a indiqué qu'il serait «infusé de reggae», et laissé entendre depuis 2019 qu'il était presque achevé.