Playlist – Ecoutez les titres qui ont influencé Ed Sheeran

Playlist : Écoutez les titres qui ont influencé Ed Sheeran

Le folkeux a livré neuf morceaux qui l'ont profondément marqué. Les styles majoritaires sont la folk. Logique.

1. «Cannonball» de Damien Rice (2002)

«Le voir sur scène quand j'avais 11 ans a changé ma vie. Après ce concert, j'ai commencé à écrire des chansons.»

2. «Layla» Derek and the Dominos (1970)

«C'est Eric Clapton, qui joue dans Derek and the Dominos, qui m'a donné envie de jouer de la guitare, même si ça paraît un peu cliché. Personne ne joue comme lui, surtout pas moi!»

3. «Stan» Eminem (2000)

«Croyez-le ou non, mon père m'a acheté l'album duquel est tiré ce single. Il avait lu un papier qui comparaît Eminem à Bob Dylan. Pas complètement faux. Mon papa adore Bob Dylan. Dans tous les cas, Eminem est mon rappeur favori.»

4. «Ricky» The Game (2011)

«C'est un rappeur que j'admire. Il est si passionné dans ses morceaux. »

5. «Irish Heartbeat» Van Morrison and the Chieftains (1988)

«Je suis un immense fan de Van Morrison. Mes parents avaient pour habitude de passer ses albums quand on partait pour de longs trajets en voiture. Ce titre me ramène donc à l'enfance».

6. «Guiding Light» Foy Vance (2013)

«Je suis fan de Foy depuis mes 14 ans. C'est un de mes morceaux favoris de lui. Il m'a demandé d'enregistrer avec lui ce titre. C'est un des moments de ma carrière dont je suis le plus fier».

7. «Do You Remember» Jarryd James (2015)

«J'ai entendu ce morceau alors que j'étais invité sur une radio en Australie. J'ai immédiatement cherché à savoir qui était derrière ce morceau. C'est un jeune mec de Brisbane et c'est son tout premier titre. J'aime ce son».

8. «White Foxes» Susanne Sundfør (2015)

«J'aime quand mes amis me font découvrir des trucs dont je n'ai jamais entendu parler. Une amie m'a acheté l'album de Susanne Sundfør. Son "ambient" est aussi simple que brillante. Je pourrais l'écouter pendant des heures».

9. «A Million Miles Away» Rory Gallagher (1973)

«C'est le premier morceau que j'ai appris à jouer à la guitare. L'histoire raconte que quand on a demandé à Jimi Hendrix comment il se sentait d'être le meilleur guitariste du monde il a répondu: «Je ne sais pas. Allez plutôt demander à Rory Gallagher».