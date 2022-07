Nouvelle rue à Luxembourg: «Ecrasé par la chaleur», le boulevard de Kiev attend des arbres

Nouvelle rue à Luxembourg : «Écrasé par la chaleur», le boulevard de Kiev attend des arbres

Le tout nouveau boulevard de Kiev manque-t-il de verdure? Un premier tronçon de la nouvelle N3 entre le pont Buchler et le lycée technique de Bonnevoie doit être inauguré ce dimanche après-midi. Or, déi Lénk Stad, membre de l'opposition communale, s'inquiète de la chaleur et réclame «des arbres au plus vite», dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche.

«Celles et ceux qu is'y déplacent à pied se trouvent écrasés par l'énorme chaleur émise par l 'immense surfac easphaltée. L'espace végétal aménagé entre les rails du tram n'y change rien», déplore le partie de gauche. «Aucun arbre, aucun arbuste n'est pour le moment présent près des trottoirs et cela ne semble pas non plus être prévu. On se demande comment il est possible que les responsables des Ponts et Chaussées n'aient pas prévu la végétation nécessaire», alors que le réchauffement climatique rend les étés de plus en plus caniculaires.