Ecrasez votre clope pour de bon grâce aux substituts

Écrasez votre clope pour de bon grâce aux substituts

Il y a du neuf dans le sevrage tabagique:

les patches, inhalateurs et autres chewing-gums sont désormais associés aux médicaments.

S’il y a bien un moment pour écraser sa dernière clope, c’est maintenant! D'autant qu’en ces temps de grippe A, les fumeurs ont de 43 à 59 % plus de risques d’attraper le virus H1N1. Vous êtes plus déterminé que jamais? Faisons le point sur les méthodes reconnues.

GOMMES, PATCHES ET CIE. Il existe deux catégories de produits, les substituts et les médicaments sous ordonnance, dont les plus couramment prescrits sont la varénicline et le bupropion. Mais de nouveaux médicaments sont actuellement en phase d’évaluation. Les cinq types de substituts sont les comprimés à sucer, ceux à croquer, les gommes, patches et inhalateurs. La nouveauté, c’est que les médecins peuvent proposer d’associer les substituts avec un médicament sous ordonnance. Les effets positifs des substituts ainsi que des médicaments ont été démontrés scientifiquement. Ce qui n’est pas le cas de l’hypnose ni de l’acupuncture.