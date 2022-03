Miles Kane – «Ecrire des chansons pour survivre»

Miles Kane : «Écrire des chansons pour survivre»

LUXEMBOURG - L’ex-chanteur des Rascals a trouvé sa voie en solo. Il est l’héritier

d’une pop mélodieuse typiquement britannique.

Miles Kane (chanteur): Ce n’est pas vraiment quelque chose que j’ai choisi. C’est plus quelque chose dont j’ai besoin, une nécessité qui me fait avancer dans la musique. J’ai besoin d’écrire des chansons pour survivre.

Me lancer en solo fut un excellent choix, et c’est aussi ce qui est pour moi le plus confortable. J’adore jouer sur scène, c’est ce qui me motive. Depuis mes 17 ans, j’ai d’abord joué avec des groupes, mais ce qui est arrivé est finalement le mieux.