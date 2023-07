Touchée au crâne, une écrivaine ukrainienne de 37 ans n'a pas survécu

«Ils sont utilisés pour des tirs d’appui, à cause de leur blindage léger. Leur armement est bon, leurs instruments d’observation sont très bons. Mais hélas, c’est un blindage léger, ce qui les rend inadaptés (pour attaquer)», dit Spartanets. «Il y a eu des cas où un obus de 152 mm explosait à proximité et les éclats perçaient le véhicule», note l’officier âgé de 34 ans. Et, malheureusement, cela a déjà entraîné à une reprise la mort de l’équipage, toujours selon le major Spartanets. «Un obus a explosé à côté du véhicule, les fragments ont percé le blindage et le stock de munitions (à bord) a détonné», raconte l’officier ukrainien. «L’équipage de quatre personnes, hélas, est resté à l’intérieur, il a été tué dans le blindé.»