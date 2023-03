Tube en puissance: Ed Sheeran pleure son meilleur ami: écoutez les premières notes de «Eyes Closed»

C'est sans doute l'album le plus attendu de l'année et à en croire les premières notes, il devrait rapidement être catapulté au sommet: «Subtract» sortira le 5 mai prochain mais le premier single sera disponible à partir du 24 mars. Le chanteur britannique a proposé plusieurs versions du titre «Eyes Closed» sur les réseaux et la version radio a été dévoilée ce mercredi.