«Sumotherhood» : Ed Sheeran va-t-il enfin convaincre au ciné?

Le chanteur britannique de 30 ans, dont l’apparition dans «Game of Thrones» avait été très critiquée, a décroché un rôle dans «Sumotherhood».

Son apparition dans un épisode de la saison 7 de «Game of Thrones» n’a pas laissé un souvenir impérissable à ceux qui l’ont vue.

Côté musique, Ed Sheeran n’a plus rien à prouver. Côté comédie, en revanche, ce n’est pas la même histoire. Son apparition dans un épisode de la saison 7 de «Game of Thrones» n’a pas laissé un souvenir impérissable à ceux qui l’ont vue. Les fans de la série n’avaient pas été tendres avec le chanteur qui cartonne sur TikTok, qualifiant sa prestation de ridicule et d’inutile.