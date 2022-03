Eddie est habité par des Martiens

Son heure de gloire semble quelque peu révolue, pourtant, dans «Appelez-moi Dave», Eddie Murphy réussit à nous divertir.

Si Dave (Eddie Murphy) a un comportement étrange, c’est parce qu’il cache un petit secret. Dave est en fait un chef-d’œuvre de technologie extraterrestre, contrôlé de l’intérieur par de minuscules individus, et dont l’apparence extérieure est l’exacte réplique du Capitaine qui règne à son bord.

Dans la salle de contrôle miniature, chaque rencontre de Dave avec les humains provoque la panique et le désarroi, parce que l'équipage ne sait pas appréhender les réactions pouvant découler d'une discussion. Pourtant, personne ne doit soupçonner sa véritable nature, ni découvrir sa mission sur Terre.

Pour le Capitaine et son équipage, il est temps de comprendre tout ce qui fait notre humanité et d’expérimenter les émotions qui vont avec. Attention aux dégâts et bienvenue parmi nous! Mais, peut-être que l'amour sera également au rendez-vous?