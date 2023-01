Cérémonie aux Etats-Unis: Eddie Murphy se paie Will Smith aux Golden Globes

Cérémonie aux États-Unis : Eddie Murphy se paie Will Smith aux Golden Globes

Entre un présentateur irrévérencieux, des discours longuets et l'ombre persistante de la gifle de Will Smith aux derniers Oscars, voici cinq moments forts de cette 80e cérémonie.

Affronter le racisme -

L'intimidante Michelle Yeoh

Dans ce rôle, c'est la Malaisienne Michelle Yeoh qui a le plus brillé. Élue meilleure actrice dans une comédie pour son rôle de propriétaire de laverie plongée dans des univers parallèles dans «Everything Everywhere All At Once», elle n'a pas hésité à sortir la carte de l'intimidation. «Taisez-vous, s'il vous plaît», a-t-elle lancé goguenarde, en rappelant les nombreuses scènes de combat qui jalonnent le film. «Je peux vous déglinguer, c'est sérieux».