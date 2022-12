Les cyberharceleurs d’Eddy de Pretto condamnés

Des peines de trois à six mois de prison avec sursis ont été prononcées lundi, à Paris à l’encontre de onze personnes qui avaient harcelé en ligne le chanteur Eddy de Pretto après un concert en juin 2021 dans une église parisienne. Ces jeunes hommes ont été condamnés pour des messages qualifiant l’artiste de «gigantesque fiotte» et l’accusant d’avoir «souillé» leur foi catholique en interprétant un morceau évoquant l'homosexualité dans l’église Saint-Eustache. Le tribunal correctionnel a par ailleurs prononcé six relaxes.