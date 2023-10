Eden Hazard a encore régalé, une semaine après sa retraite

Un but et six passes décisives, mercredi, à Calais: Eden Hazard n’allait pas tout perdre en une semaine. IMAGO/PanoramiC

Eden Hazard a à peine eu le temps de raccrocher ses crampons… qu’il les a déjà ressortis! Une semaine après avoir annoncé qu’il se retirait du foot professionnel, l’ancien joueur de Lille, de Chelsea, du Real Madrid et de l’équipe de Belgique (126 sélections/33 buts) a en effet participé à un match caritatif avec le Variétés Club de France, mercredi soir, à Calais, au bien nommé stade de l’Épopée, rempli aux trois quarts malgré une météo exécrable.

«On m’a contacté il y a peu, a déclaré Hazard aux nombreux journalistes présents. J’ai regardé la date et comme ça me plaisait, j’ai dit oui. En plus, c’était dans le Nord, donc l’occasion pour moi de revenir dans une région que j’aime bien. Du coup, on peut dire que c’était mon jubilé!».

Eden Hazard (32 ans) a été la principale attraction de cette affiche organisée au profit de l’opération Pièces jaunes. Il n’était pourtant pas l’unique ancien joueur de renom à y participer, puisque Jens Lehmann, Laurent Blanc, Daniel Van Buyten, Robert Pirès, Christian Karembeu et Ludovic Giuly – entre autres – étaient aussi présents. Mais c’est lui qui a focalisé l’attention des spectateurs. Il le leur a bien rendu en marquant un but et en délivrant six passes décisives (victoire de l’équipe des Variétés 12-2 face au Team Calais). «J’ai raté quelques trucs, ça s’est vu, a-t-il nuancé. Mais ce n’est pas grave, l’essentiel était ailleurs».

Après le match, Eden Hazard était évidemment très entouré. Revenant sur l’annonce de sa retraite, il a précisé: «Les deux dernières années ont été compliquées. J’en avais encore sous la semelle, mais je ne voulais plus faire tous les efforts. J’ai galéré avec ces blessures. Elles m’ont empêché de bien finir. Quand tu as atteint un niveau et que tu sais que tu ne peux plus l’atteindre, ça devient compliqué».

Mais, et Hazard le martèle, il ne regrette rien. «Franchement, j’ai zéro regret d’arrêter, a-t-il confirmé. J’en ai bien profité. J’ai tout donné. C’était un kif depuis l’âge de 14 ans, quand je suis parti de la maison, à 32, là où j’arrête. C’était un plaisir total d’en donner aux gens».

«Je vais m’occuper de mes gamins. Il y a du boulot!» Eden Hazard, père de cinq garçons

Eden Hazard à l’interview: «Je vais profiter de la vie. Je suis heureux. Dites-le aux gens». IMAGO/PanoramiC

En quelques jours, Eden Hazard s’est déjà habitué à ce que sera(it) sa nouvelle vie: «J’ai pris de longues vacances, je vais encore en prendre. J’aime bien ma vie, maintenant. Je fais ce que je veux. Je me réveille, je dépose les enfants à l’école, je fais un tour, je vais jouer au tennis, bref: tout ce que je n’ai pas pu faire avec assiduité auparavant. Maintenant, c’est tous les jours. Je vais m’occuper de mes gamins. Il y a du boulot!». Eden Hazard a en effet cinq garçons.