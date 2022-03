Football : Eden Hazard encore blessé, indisponible 2 mois

L'international belge du Real souffre d'une fissure au niveau du péroné droit, huit jours à peine après son retour sur les terrains, au bout de trois mois d'absence.

L'attaquant international belge du Real Madrid, Eden Hazard, a subi un nouvelle blessure au pied droit, samedi à Levante, à quatre jours de la réception de Manchester City en 8e de finale aller de Ligue des champions et à une semaine du clasico, a annoncé le Real, dimanche, via un communiqué.

«Les examens médicaux passés aujourd'hui (dimanche), ont révélé une fissure au niveau du péroné distal droit chez notre joueur Eden Hazard», a indiqué le club madrilène via un communiqué dimanche, huit jours après le retour à la compétition du Belge (29 ans), déjà victime d'une «microfracture» de la cheville droite en novembre et absent trois mois. Hazard était sorti en boîtant samedi soir à la 67e du match perdu 1-0 à Levante.

Troisième blessure de la saison

Selon plusieurs médias belges, l'absence du capitaine des Diables rouges pourrait cette fois être longue, de six semaines à deux mois. Il serait donc forfait pour les matchs amicaux de la Belgique face au Portugal et à la Suisse, les 27 et 30 avril au Qatar. De son côté, le club madrilène précise qu'il attend l'évolution de la blessure pour se prononcer.