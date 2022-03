Football : Eden Hazard, encore en surpoids, est incorrigible

Le Belge du Real Madrid a encore une fois des kilos en trop. Ses dirigeants pensent qu’il lui faudra «deux à trois semaines» pour retrouver une bonne condition.

C’est l’heure de la reprise pour le championnat espagnol de première division. Et s’il y en a un qui est une nouvelle fois en retard, c’est bien Eden Hazard. À tel point que selon le journal Sport, les dirigeants du Real Madrid ont fait savoir «qu’ils étaient inquiets» sur l’état de forme du joueur belge de 29 ans.

En cause: son surpoids. Les Madrilènes pensent qu’il faudra «deux à trois semaines» à leur star acquise à prix d’or (il aurait coûté 160 millions d'euros) pour retrouver une bonne condition. De quoi remettre en question son professionnalisme et son engagement envers la Maison blanche. Dans sa course contre-la-montre, Eden Hazard va tout de même avoir un petit répit, puisque le Real Madrid ne débutera sa saison que le 20 septembre face à la Real Sociedad.