Critiques en Espagne : «Hazard n'est pas au niveau, même contre une D4»

Une titularisation d'Eden Hazard avec le Real Madrid est toujours un événement et ses performances sont toujours scrutées à la loupe. Trois mois après son dernier match avec le club espagnol, le natif de La Louvière faisait son retour en Coupe du Roi, mardi soir, avec le champion d'Espagne. Et ce dernier s'est attiré les foudres de la presse espagnole, après sa piètre performance face à une équipe de quatrième division.

«Hazard était une fois de plus invisible», note AS. «Hazard est entré dans le match plein d’ambitions et l’a quitté comme un cas désespéré. Ce déclin semble désormais irréparable (…)» ajoute le quotidien espagnol. Et les autres journaux ne sont pas plus tendres. «Évidemment, c’est une coïncidence, mais dès qu’Hazard est sorti, Madrid a marqué». «Depuis son arrivée en Espagne, aucun match ne s’est bien déroulé pour lui» titre même Marca.