Football - Premier League : Eden Hazard prolonge à Chelsea jusqu'en 2020

L'international belge a prolongé son contrat pour cinq ans et demi avec les Blues, a annoncé le club londonien, jeudi.

Le milieu de terrain international belge de 24 ans, qui a rejoint Chelsea en provenance de Lille en juin 2012, s'est affirmé depuis comme un des leaders de l'équipe en 147 rencontres sous le maillot des «Blues», pour 43 buts inscrits. «Je suis très content de signer un nouveau contrat avec Chelsea, a-t-il déclaré sur le site officiel du club. Depuis que je suis venu ici en 2012 je me suis toujours bien senti et le club m'a beaucoup soutenu».

Cette saison, Hazard a marqué 13 buts en 36 matches, permettant à Chelsea de dominer le championnat avec sept points d'avance sur Manchester City, de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. «L'entraîneur m'a permis de beaucoup m'améliorer, les fans ont été fantastiques et je m'entends incroyablement bien avec mes coéquipiers», a encore expliqué le Belge, consacré meilleur joueur de Chelsea, la saison dernière.

De son côté, José Mourinho n'est pas moins satisfait de cette prolongation. «Je suis très heureux qu'Eden a signé un nouveau contrat. Cela montre qu'il croit en le staff et les joueurs pour l'aider à devenir le meilleur joueur du monde», a commenté le technicien portugais. «Il est déjà un top joueur et sa progression est fantastique. Il est encore très jeune et peut devenir le meilleur», a ajouté le «Special One». Hazard a remporté l'Europa League lors de sa première saison avec les pensionnaires de Stamford Bridge et a notamment emmené sa sélection en quarts de finale de la Coupe du monde au Brésil, l'été dernier.