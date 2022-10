Énergie : EDF repousse le redémarrage de 5 réacteurs nucléaires, dont un à Cattenom

EDF a ainsi actualisé sur son site la date de redémarrage de plusieurs réacteurs, sans toutefois dire dans quelle mesure ces retards étaient liés au mouvement social: Cattenom 1, Cruas 2 et 3, Saint-Alban 2 et Tricastin 3. Ces retards vont d'un jour à près de trois semaines selon les réacteurs. EDF dénombrait des mouvements sociaux sur six sites vendredi. Les centrales nucléaires en grève pour les salaires ont reconduit vendredi leur mouvement pour le week-end, lequel semble s'étendre lentement mais sûrement.