Gagne tes places! : Editors en concert le 5 octobre à l'Atelier

Concert

Formé en 2003, Editors est devenu l'un des groupes phares du renouveau post-punk qui a balayé l'Amérique et l'Angleterre au début du XXIe siècle. Après ses débuts en 2005, «The Back Room», le groupe a enregistré deux titres qui ont figuré au hit-parade britannique, notamment «In This Light» et «On This Evening», sur lesquels il a incorporé des éléments pop synthétiques.