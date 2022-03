Edouard Vermeulen «défile» au Gala de la Croix-Rouge

Édouard Vermeulen «défile» au Gala de la Croix-Rouge

Styliste belge, Édouard Vermeulen vient présenter sa collection printemps-été 2010,

mardi soir, à l’Abbaye de Neumünster.

L'essentiel: Quel est l'esprit de votre collection printemps-été 2010 que vous venez présenter pour la soirée de gala de la Croix-Rouge?

Édouard Vermeulen: Ce sont avant tout des couleurs, des beiges qui contrastent avec des noirs, des couleurs plus fortes. Ce sont aussi beaucoup de pastels, de transparence et de vaporeux car je n'aime que les vêtements en mouvement.

Quelle était votre idée de départ en dessinant cette collection Natan?

Je l'ai créée pour une femme active, contemporaine, mais la plus féminine possible. Je voulais de la fluidité et de la souplesse pour cette femme.

La mode change. Est-ce seulement à cause de la crise?

Non, depuis plusieurs années, les priorités sont différentes. La sophistication est moins grande aujourd'hui qu'elle ne l'a été. Avec un jean, un pull, un sac, une femme est actuelle et élégante. Sauf à quelques moments particuliers, une trop grande sophistication n'est plus vraiment de mise.

Natan + est une ligne pour les tailles 44-52. Pourquoi?

Parce qu'il n'y a pas que des femmes minces. Au Benelux, les femmes ont une stature plus imposante. Il fallait aussi les aider à bien s'habiller.

Déborah François, jeune actrice belge élue César du meilleur espoir féminin 2009, portait une de vos robes au Festival du cinéma américain à Deauville. Un motif de fierté?

Bien sûr, mais le plus important c’est de voir qu’une si jeune et jolie jeune fille prend plaisir à porter une robe Natan. Un créateur est heureux de voir que sa création répond quelque part à une demande, et ce quel que soit l’âge de celle qui la porte.

Vous êtes belge et créateur. Est-ce plus difficile pour percer dans le monde de la mode?

Mon objectif est avant tout de faire du concret, des défilés comme celui du Gala de la Croix-Rouge pour montrer mes collections. Nous sommes bien implantés sur le Benelux, nous le sommes aussi à Paris et à Madrid. S’il y a des opportunités, nous irons ailleurs.

Allez-vous venir avec une boutique au Luxembourg?

Notre collection printemps-été sera vendue par la boutique «Les Favorites». C’est un point de départ. Peut-être Natan ouvrira-t-il un jour sa propre boutique au Grand-Duché…

Que représente Natan aujourd’hui?

C’est une cinquantaine de salariés pour un chiffre d’affaires annuel de 12 millions d’euros. C’est aussi beaucoup de travail puisque je supervise le tout, mais surtout beaucoup de plaisir.

Denis Berche